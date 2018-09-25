В Ужгороді затримали трьох молодиків, які напали на дільничного за зроблене зауваження

Слідчі Ужгородського відділу поліції розпочали кримінальні провадження за фактами неправомірних дій мешканців Ужгорода, Тячева та Луцька. Троє чоловіків в Ужгороді напали на дільничного офіцера поліції

Вчора, 23 вересня, 32-річний правоохоронець під час несення служби зробив зауваження групі осіб, які порушували громадський порядок в людному місці. Троє осіб стали себе агресивно поводити та напали на правоохоронця, він викликав слідчо-оперативну групу. Поліція затримала чоловіків, всі вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Нападниками виявилися 20-річний мешканець Ужгорода, 25-річний житель міста Луцьк та 30-річний мешканець Тячева.

Слідчі Ужгородського відділу поліції за фактами розпочали два кримінальні провадження за частиною 3 статті 345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків), а також за частиною 2 статті 15 частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України — замах на незаконне заволодіння транспортним засобом. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Троє підозрюваних затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Завтра, 25 вересня, затриманим оберуть міру запобіжного заходу. Слідство у справі триває., повідомляють у відділф комунікації Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua