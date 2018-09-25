Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Главу следственного управления ГПУ и двух правоохранителей обокрали в столичном спорткомплексе

25.09.2018 12:50

Начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, сотрудника Генпрокуратуры и полиции Киева обокрали в киевском парке отдыха во время тренировки, сообщили агентству в полиции Киева.

Как рассказали в главке, в Деснянское райуправление полиции поступило заявление от С.Горбатюка, его подчиненного и сотрудника полиции Киева, что в раздевалке спортивного комплекса парка отдыха "Муромец", где они занимались, они выявили пропажу своих личных вещей - денег, документов, мобильных телефонов.

Горбатюка и двух правоохранителей обокрали в спорткомплексе в одном из киевских парков

Инцидент произошел в понедельник вечером.

Как сообщил агентству начальник Деснянского райуправления полиции Александр Косовский, по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. // Интерфакс-Украины

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...