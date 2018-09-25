Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Черговий «урядовець» сепаратистів був виведений з ОРДЛО нашими контррозвідниками

25.09.2018 13:01

 В ОРДЛО «пєчаль-бєда»: бандитські розбірки та криза «топ-менеджерів». Колишній сепаратистський «естеблішмент» сьогодні швиденько розвіюється із квазіреспублік. Потрапивши у жорна «руського міра» та передчуваючи неминучий фінал, московські прихвостні все частіше опиняються на території мирної України.

Завдяки успішній спецоперації наших контррозвідників черговий «урядовець» був виведений з ОРДЛО.

СБУ

Йдеться про колишнього «міністра аграрної політики і продовольства ДНР». Що ж змусило його тікати з «перспективної молодої республіки»? Все банально ‒ він просто став «незручним» як для самих терористів, так і для кремлівських кураторів. Після чергових кримінальних розборок за перерозподіл сфер впливу з подачі Захарченка, йому «інкримінували» зберігання зброї, зловживання «службовим становищем» та розкрадання майна в особливо великих розмірах, після чого він навіть певний час перебував у в`язниці. Ситуація трагікомічна. Як то кажуть: а судді хто? При цьому й чисельні «заслугі пєрєд Родіной» йому не допомогли.

Зараз цей «міністр», наслідуючи приклад «колеги» ‒ «в.о. міністра культури і туризму ДНР», активно співпрацює з нашими слідчими, надаючи покази про злочини Кремля в Україні.

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...