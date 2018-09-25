Черговий «урядовець» сепаратистів був виведений з ОРДЛО нашими контррозвідниками

В ОРДЛО «пєчаль-бєда»: бандитські розбірки та криза «топ-менеджерів». Колишній сепаратистський «естеблішмент» сьогодні швиденько розвіюється із квазіреспублік. Потрапивши у жорна «руського міра» та передчуваючи неминучий фінал, московські прихвостні все частіше опиняються на території мирної України.

Завдяки успішній спецоперації наших контррозвідників черговий «урядовець» був виведений з ОРДЛО.

Йдеться про колишнього «міністра аграрної політики і продовольства ДНР». Що ж змусило його тікати з «перспективної молодої республіки»? Все банально ‒ він просто став «незручним» як для самих терористів, так і для кремлівських кураторів. Після чергових кримінальних розборок за перерозподіл сфер впливу з подачі Захарченка, йому «інкримінували» зберігання зброї, зловживання «службовим становищем» та розкрадання майна в особливо великих розмірах, після чого він навіть певний час перебував у в`язниці. Ситуація трагікомічна. Як то кажуть: а судді хто? При цьому й чисельні «заслугі пєрєд Родіной» йому не допомогли.

Зараз цей «міністр», наслідуючи приклад «колеги» ‒ «в.о. міністра культури і туризму ДНР», активно співпрацює з нашими слідчими, надаючи покази про злочини Кремля в Україні.

Служба безпеки України