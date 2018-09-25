В ході обшуків у грабіжників-іноземців поліцейські Кривого Рогу вилучили арсенал зброї (фото)

Четверо громадян Азербайджану, підозрюваних у скоєнні зухвалих пограбувань, зберігали за місцем проживання та у власних автомобілях зброю і боєприпаси.

Зокрема, 24 вересня під час обшуку співробітники карного розшуку та слідства вилучили у них гранати та пістолети.

Також в автомобілі одного із зловмисників була бита зі слідами крові. Ще один підозрюваний у грабежі на даху власного будинку зберігав ручний протитанковий гранатомет.

Вся вилучена зброя направлена на експертизу. За всіма фактами вилучення зброї до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

