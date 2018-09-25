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В Киеве «подпольщики» изготовили почти полтонны кальянного табака

25.09.2018 13:23

Столичная налоговая милиция ликвидировала подпольное производство табака для кальянов и остановила его незаконный сбыт, который осуществлялся через Интернет и одно из заведений общественного питания. 

Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает УНН.

В столице подпольно изготовили почти полтонны кальянного табака - ГФС

"В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была установлена киевлянка, которая организовала в жилом помещении подпольное производство табака для кальянов путем смешивания низкокачественного кальянного табака и пищевых ароматических добавок, меда, зеленого чая, с целью увеличения себестоимости и количества полученной продукции. Полученную таким образом продукцию фасовали в пластиковую тару и реализовывали через два Интернет-магазина и заведение общественного питания.

При этом готовый табак хранили в отдельном нежилом помещении города Киева", - рассказал налоговик.

Обыски в местах незаконного изготовления, хранения и реализации подакцизной продукции проводились правоохранителями на основании определения суда, добавил Билан.

По результатам обысков из незаконного оборота было изъято и передано на ответственное хранение более 465 кг табака для кальяна, расфасованного в пластиковые банки и пачки без марок акцизного налога Украины. Ориентировочная стоимость изъятого табака составляет более 1 млн грн, отметил Билан.

Также, по словам первого заместителя председателя ГФС, было изъято оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, компьютерная техника и др.

 

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