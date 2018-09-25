На привласненні державних коштів викрили посадовців Державного агентства автомобільних доріг

СБУ продовжує реалізовувати комплекс заходів для протидії корупції при будуванні та реконструкції автомобільних доріг, щоб кожна гривня бюджетних коштів виділених державою була використана за призначенням.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням СБУ викрили на привласненні державних коштів посадовців Державного агентства автомобільних доріг.

Досудове розслідування перевіряє факт протиправного сприяння одним із керівників агентства підконтрольному приватному підприємству для забезпечення перемоги під час публічних закупівель з розробки проектної документації.

Оперативники спецслужби задокументували, що внаслідок «допомоги» чиновника комерсанти протягом 2017-2018 років перемогли на відкритих торгах з публічних закупівель із розробки проектної документації на загальну суму понад тридцять мільйонів гривень.

Встановлено, що посадовець перед призначенням на керівну посаду Укравтодору входив до топ-менеджменту цього приватного підприємства.

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ викрила масштабну протиправну схему привласнення посадовцями Служби автомобільних доріг коштів Дорожнього фонду.

Служба безпеки України