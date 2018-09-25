Викрито протиправну діяльність переможця відкритих торгів

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з обласним управлінням Національної поліції встановлено факти можливих зловживань на енергоринку країни.

Так, у ході проведеного аналізу встановлено, що одне з товариств з обмеженою відповідальністю м. Харкова стало переможцем відкритих торгів, оголошених державним енергогенеруючим підприємством Запорізької області для придбання товарів та виконання робіт з капітального ремонту.

В рамках укладених угод посадові особи зазначеного товариства виписали на адресу державного підприємства податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт на загальну суму 54,4 млн. грн., у тому числі ПДВ понад 9 млн. гривень.

Проте придбання самим товариством продукції, реалізацію якої було документально оформлено на адресу підприємства-енергетика, по ланцюгу постачання не підтверджується. Також не підтверджується придбання матеріалів, що були включені до вартості капітального ремонту.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

Прес-служба Державної фіскальної служби України