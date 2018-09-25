Грабителей, напавших на инкассаторов в Одессе, арестовали без права на залог

Подозреваемых в нападении на техников-инкассаторов в Одессе взяли под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.

"По ходатайству Одесской местной прокуратуры № 3 судом взяли под стражу без возможности внесения залога группу подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов (ч. 2 ст. 187 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, группа лиц в переулке Семафорном в Одессе вела наблюдение за техниками-инкассаторами, которые утром должны были провести необходимые операции с платежным терминалом.

Вооруженные злоумышленники прибыли на место преступления раньше, напали на двух сотрудников коммерческой организации и нанесли им огнестрельные ранения. Когда инкассаторов обезвредили, нападавшие забрали 185 тыс. грн. и скрылись с места преступления.

По горячим следам их задержали сотрудники полиции в города Черноморск.