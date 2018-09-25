В Донецкой области боевики подорвали магазин, ранив пятерых мирных жителей

Один человек тяжело ранен, еще четырем была оказана медицинская помощь на месте происшествия

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что российские саперы подорвали продуктовый магазин на Донбассе, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

"В ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показушного минирования на окраине их населенного пункта, российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданское лицо, еще четырем оказана медицинская помощь на месте происшествия", - заявил Гуцуляк.

Он также добавил, что командование российских оккупационных войск уже традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на якобы "украинских диверсантов".

Напомним, что в воскресенье, 23 сентября, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы оккупированной Горловки. // 112.ua