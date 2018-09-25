Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Донецкой области боевики подорвали магазин, ранив пятерых мирных жителей

25.09.2018 14:38

Один человек тяжело ранен, еще четырем была оказана медицинская помощь на месте происшествия

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что российские саперы подорвали продуктовый магазин на Донбассе, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

ГУ Нацполиции в Донецкой области

"В ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показушного минирования на окраине их населенного пункта, российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданское лицо, еще четырем оказана медицинская помощь на месте происшествия", - заявил Гуцуляк.

Он также добавил, что командование российских оккупационных войск уже традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на якобы "украинских диверсантов".

Напомним, что в воскресенье, 23 сентября, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы оккупированной Горловки. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...