Зловмисника, підозрюваного у заволодінні держкоштами на суму понад ₴1,6 млн., взято під варту

Стороною обвинувачення в суді доведено необхідність застосування до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням, яке за процесуального керівництва Старокостянтинівської місцевої прокуратури здійснюється слідчими слідчого відділу Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області, встановлено, що упродовж 2012-2015 років, житель м. Старокостянтинів, будучи керівником та виконувачем обов’язків керівника ряду підприємств району, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення довідок про працевлаштування у нього вагітних жінок та подальшої подачі неправдивих заявок-розрахунків, заволодів коштами Фонду соціального страхування України в сумі понад 1,6 млн грн, які були перераховані на рахунки вказаних підприємств для надання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами.

Після надходження коштів на рахунки підприємств останній незаконно заволодів ними, перерахувавши на особисті банківські рахунки та рахунки близьких осіб.

Окрім цього, займаючись представництвом інтересів громадян в судах, зловмисник підробив ряд квитанцій про сплату судового збору за розгляд судами цивільних позовів та апеляційних скарг, які в подальшому посвідчив підробленою печаткою АТ «Ощадбанк» та подав в суди. Такими діями інтересам Судової адміністрації України зловмисник спричинив збитків на суму понад 5 тис грн.

Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі спричинених ним матеріальних збитків та заявленого цивільного позову, що становить понад 1,6 млн грн.

Клопотання сторони захисту про зміну вказаного запобіжного заходу на більш м’який судом залишено без задоволення.

Прес-служба прокуратури Хмельницької області