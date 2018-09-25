Зловмисника, підозрюваного у заволодінні держкоштами на суму понад ₴1,6 млн., взято під варту

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Стороною обвинувачення в суді доведено необхідність застосування до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудовим розслідуванням, яке за процесуального керівництва Старокостянтинівської місцевої прокуратури здійснюється слідчими слідчого відділу Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області, встановлено, що упродовж 2012-2015 років, житель м. Старокостянтинів, будучи керівником та виконувачем обов’язків керівника ряду підприємств району, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення довідок про працевлаштування у нього вагітних жінок та подальшої подачі неправдивих заявок-розрахунків, заволодів коштами Фонду соціального страхування України в сумі понад 1,6 млн грн, які були перераховані на рахунки вказаних підприємств для надання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами.
Після надходження коштів на рахунки підприємств останній незаконно заволодів ними, перерахувавши на особисті банківські рахунки та рахунки близьких осіб.
Окрім цього, займаючись представництвом інтересів громадян в судах, зловмисник підробив ряд квитанцій про сплату судового збору за розгляд судами цивільних позовів та апеляційних скарг, які в подальшому посвідчив підробленою печаткою АТ «Ощадбанк» та подав в суди. Такими діями інтересам Судової адміністрації України зловмисник спричинив збитків на суму понад 5 тис грн.
Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі спричинених ним матеріальних збитків та заявленого цивільного позову, що становить понад 1,6 млн грн.
Клопотання сторони захисту про зміну вказаного запобіжного заходу на більш м’який судом залишено без задоволення.
С момента трагедии в «Виктории» прошел год. Однако, реального приговора до сих пор так никто и не получил. На два года условно осудили лишь одну из...