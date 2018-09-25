Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Украине пересмотрели ограничения при использовании дронов

25.09.2018 15:00

 Теперь можно будет летать дронам весом до 20 килограммов и подниматься на высоту до 120 метров полетов без заявок в контролируемом воздушном пространстве.

 Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) пересмотрела ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов (дронов) без предварительного согласования.

Иллюстрация / REUTERS

Как сообщил партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук на своей странице в Facebook, новые изменения ему официальным письмом предоставила Госавиаслужба.

«Получили письмо с хорошими новостями от Госавиаслужбы Украины о правилах использования воздушного пространства дронами. Юридическая фирма "Анте" готовила и направляла в Госавиаслужбу, Минобороны и Минюст предложения, которые учтены почти полностью», - написал он.

По словам Гука, теперь можно будет летать дронам весом до 20 килограммов и подниматься на высоту до 120 метров полетов без заявок в контролируемом воздушном пространстве.

При этом дальность полетов "в зоне видимости" (VLOS) будет без ограничений.

Также органы местного самоуправления не будут иметь полномочий ограничивать полеты дронов.

Гук отметил, что именно в таком виде Минюст зарегистрировал правила и скоро они будут опубликованы.

В то же время запрещены полеты дронов без предварительного согласования над скоплениями людей на свободном пространстве и над местами плотной застройки.

При этом предыдущая версия правил использования воздушного пространства Украины запрещала полеты без согласования дронов весом от 2 килограммов.

Гук также сообщил, что впереди работа над правилами эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно действующим правилам, дронам теперь нельзя подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, заявку следует подавать не позднее 10 дней до полета. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...