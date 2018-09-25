В Украине пересмотрели ограничения при использовании дронов

Теперь можно будет летать дронам весом до 20 килограммов и подниматься на высоту до 120 метров полетов без заявок в контролируемом воздушном пространстве.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) пересмотрела ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов (дронов) без предварительного согласования.

Как сообщил партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук на своей странице в Facebook, новые изменения ему официальным письмом предоставила Госавиаслужба.

«Получили письмо с хорошими новостями от Госавиаслужбы Украины о правилах использования воздушного пространства дронами. Юридическая фирма "Анте" готовила и направляла в Госавиаслужбу, Минобороны и Минюст предложения, которые учтены почти полностью», - написал он.

По словам Гука, теперь можно будет летать дронам весом до 20 килограммов и подниматься на высоту до 120 метров полетов без заявок в контролируемом воздушном пространстве.

При этом дальность полетов "в зоне видимости" (VLOS) будет без ограничений.

Также органы местного самоуправления не будут иметь полномочий ограничивать полеты дронов.

Гук отметил, что именно в таком виде Минюст зарегистрировал правила и скоро они будут опубликованы.

В то же время запрещены полеты дронов без предварительного согласования над скоплениями людей на свободном пространстве и над местами плотной застройки.

При этом предыдущая версия правил использования воздушного пространства Украины запрещала полеты без согласования дронов весом от 2 килограммов.

Гук также сообщил, что впереди работа над правилами эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно действующим правилам, дронам теперь нельзя подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, заявку следует подавать не позднее 10 дней до полета. // УНИАН