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До 5 років позбавлення волі засуджено хабарницю – керівника райвідділу міграційної служби Луганщини

25.09.2018 15:12

Під час судового розгляду кримінального провадження прокуратурою доведено вину службової особи районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Луганській області, яка, використовуючи своє службове становище вчинила корупційне правопорушення (ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Встановлено, що у січні-лютому 2016 року, особа, будучи керівником структурного підрозділу органу державної влади, за грошову винагороду у розмірі 13 750 грн оформила 22 паспорти громадян України мешканцям Луганщини, які перебувають на тимчасово не підконтрольній території області, без їх фактичної присутності.

На підставі беззаперечних доказів, наданих стороною обвинувачення, судом ухвалено вирок, за яким службову особу визнано винною у вчиненні корупційного злочину та призначено покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини належного їй майна. Крім того, особу на 3 роки позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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