Haaretz: Фальшивой дружбе России с Израилем пришел конец

Бойся данайцев, даже когда они приносят дары! Это предостережение троянцам из «Энеиды» стало символом осторожности, с которой нужно относиться к чужому врагу, когда он демонстрирует приверженность.

И оно хорошо подходит к каждому случаю, когда премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху тепло встречали в Кремле, пишет газета Haaretz.

Президент России Владимир Путин одаривал особыми почестями израильского лидера, а за это израильское правительство согласилось на координацию действий между своими Вооруженными силами и российской армией относительно миссий. Но кажущаяся гармония и демонстрация общих интересов разбились, когда войска Сирии сбили российский шпионский самолет.

«Это момент самоанализа и осознания того, что спустя 45 лет после того, как «российского медведя» выгнали с Ближнего Востока в ходе войны Судного дня, он вернулся и угрожает Израилю. Тогда, как и сейчас, Россия не была союзником, а россияне не были решением. Они – проблема», - пишет издание.

Поскольку именно россияне контролируют территории в Сирии, ни иранская, ни сирийская армии, так же как и «Хезболла» не способны укрепить свои позиции без российской поддержки. Именно поэтому, так называемая координация в сфере безопасности, для сохранения которой командир ВВС Израиля должен отправиться в Москву, как и хождение в Каноссу, может оказаться ловушкой. Израилю будут морочить голову, пока «ось зла» не укрепит военное присутствие в Сирии и Ливане, что полностью заблокирует небо для израильских самолетов.

Тревожная ситуация развивается также на Западе Сирии. Москва здесь создала крупную морскую базу в Тартусе на побережье Средиземного моря. Таким образом, за три года российский военный флот приблизился вплотную к израильским установкам по добыче природного газа, что может вылиться в серьезную угрозу. Более того, российский контроль над восточной частью Средиземного моря грозит не только добыче газа, но и его продаже. План по прокладке газопровода по дну моря от израильского побережья до Кипра, а оттуда до Греции и Италии может стать заложником Путина.

Российско-иранская ось, существование которой отрицается, также активно продвигается на востоке. Россияне и иранцы сегодня контролируют значительную часть нефтепровода, который простирается от Киркука в Ираке до порта Триполи в Ливане. Трубопровод, который был проложен в 1930-х годах и проходил через Хайфу, прекратил работу десятилетия назад. Но этот путь, проложенный в те времена, служил Ирану для переброски оружия и боевиков в Сирию и Ливан.

Главным вопросом будет то, не собирается ли Путин использовать этот маршрут, чтобы транспортировать нефть Ирана через Ирак и Сирию в порт Тартус, а потом продавать его в Европе. Территориальная близость России и Ирана может превратить нефтепровод в способ обойти санкции против иранской нефти, которые наложили США. // УНИАН