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Депутат Харьковского облсовета после объявления подозрения сбежал в Россию

25.09.2018 15:36

Прокуратура объявила депутату о подозрении в уголовном производстве о хищении земли

Депутат Харьковского областного совета, которому областная прокуратура объявила о подозрении в уголовном производстве о хищении земли, скрывается в Российской федерации. Об этом сообщает сайт прокуратуры Харьковской области.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Силовики направили обращение в Интерпол об объявлении депутата в розыск.

"В рамках уголовного производства объявлено о подозрении 50-летнему депутату Харьковского областного совета. Речь идет о завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и легализацией доходов незаконным путем. После объявления подозрения фигурант уголовного производства уехал в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщают правоохранители, депутат облсовета стал одним из соучредителей кооператива, который бесплатно получил землю для обеспечения жильем его участников кооператива.

"На самом деле землю, которую совершенно бесплатно получили кооперативники от Харьковского городского совета, разделили на участки по 0,2 га и распродали под частную застройку", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что за такие действия депутата общине причинили ущерб на 400 млн гривен. // РБК-Украина

 

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