На Херсонщині під час одержання хабара викрито керівника держпідприємства

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24 вересня 2018 року в Новотроїцькому районі Херсонської області під процесуальним керівництвом прокуратури області працівниками Головного управління Нацполіції в області викрито керівника одного із державних підприємств, який вимагав 60 тис грн та отримав 50 тис грн за укладання договору про сумісну діяльність фізичної особи-підприємця із зазначеним державним підприємством та фактичну передачу у користування приміщення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області
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