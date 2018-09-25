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На Херсонщині під час одержання хабара викрито керівника держпідприємства

25.09.2018 15:48

24 вересня 2018 року в Новотроїцькому районі Херсонської області під процесуальним керівництвом прокуратури області працівниками Головного управління Нацполіції в області викрито керівника одного із державних підприємств, який вимагав 60 тис грн та отримав 50 тис грн за укладання договору про сумісну діяльність фізичної особи-підприємця із зазначеним державним підприємством та фактичну передачу у користування приміщення.

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області

 

 

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