На Херсонщині під час одержання хабара викрито керівника держпідприємства

25.09.2018 15:48

24 вересня 2018 року в Новотроїцькому районі Херсонської області під процесуальним керівництвом прокуратури області працівниками Головного управління Нацполіції в області викрито керівника одного із державних підприємств, який вимагав 60 тис грн та отримав 50 тис грн за укладання договору про сумісну діяльність фізичної особи-підприємця із зазначеним державним підприємством та фактичну передачу у користування приміщення.