До 6 років позбавлення волі засуджено хабарників з Марганецької міськради

Встановлено, що завідувач одного з відділів Марганецької міської ради за попередньою змовою із заступником міського голови, зловживаючи своїм впливом та службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, вимагали та отримали від директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду у сумі 46 тис грн за вирішення питання щодо погодження розміщення тимчасових споруд – павільйонів на території м. Марганець.

Публічне обвинувачення підтримувалось Нікопольською місцевою прокуратурою, яка довела вину хабарників у повному обсязі.

Суд призначив їм покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області