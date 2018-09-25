Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

До 6 років позбавлення волі засуджено хабарників з Марганецької міськради

25.09.2018 16:13

Вироком Марганецького міського суду посадових осіб Марганецької міської ради визнано винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що завідувач одного з відділів Марганецької міської ради за попередньою змовою із заступником міського голови, зловживаючи своїм впливом та службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, вимагали та отримали від директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду у сумі 46 тис грн за вирішення питання щодо погодження розміщення тимчасових споруд – павільйонів на території м. Марганець.

Публічне обвинувачення підтримувалось Нікопольською місцевою прокуратурою, яка довела вину хабарників у повному обсязі.

Суд призначив їм покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...