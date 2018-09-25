До 6 років позбавлення волі засуджено хабарників з Марганецької міськради

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Вироком Марганецького міського суду посадових осіб Марганецької міської ради визнано винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Встановлено, що завідувач одного з відділів Марганецької міської ради за попередньою змовою із заступником міського голови, зловживаючи своїм впливом та службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, вимагали та отримали від директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду у сумі 46 тис грн за вирішення питання щодо погодження розміщення тимчасових споруд – павільйонів на території м. Марганець.
Публічне обвинувачення підтримувалось Нікопольською місцевою прокуратурою, яка довела вину хабарників у повному обсязі.
Суд призначив їм покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на 3 роки та з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області
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