На Луганщині взято під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця

Під час розслідування встановлено, що зловмисник у вечірній час доби прийшов до будинку своїх знайомих, де вони разом розпивали алкогольні напої. Між ним та господарем домоволодіння, який є військовим, відбувся словесний конфлікт, що переріс у бійку, під час якої господарю будинку було нанесено 14 ударів ножем в грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Наразі особі повідомлено про підозру та за клопотанням прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення інкримінованого правопорушення чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області