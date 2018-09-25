На Луганщині взято під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця

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За фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) Білокуракинським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 55-річного місцевого мешканця.
Під час розслідування встановлено, що зловмисник у вечірній час доби прийшов до будинку своїх знайомих, де вони разом розпивали алкогольні напої. Між ним та господарем домоволодіння, який є військовим, відбувся словесний конфлікт, що переріс у бійку, під час якої господарю будинку було нанесено 14 ударів ножем в грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.
Наразі особі повідомлено про підозру та за клопотанням прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинення інкримінованого правопорушення чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Луганської області
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