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СМИ сообщают о задержании граждан Грузии, подозреваемых в покушении на активиста Михайлика

25.09.2018 16:00

Одесская полиция задержала троих подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика.

У одного из них изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в общественника, сообщает Думская.

Михайлик

Олег Михайлик

Все трое — граждане Грузии. Один из подозреваемых сейчас находится в Еврейской больнице — той же, где лежит Михайлик. К нему приехал грузинский генконсул.

Источники в правоохранительных органах говорят, что задержанные — профессиональные «борсеточники».

Находящийся в Еврейской подозреваемый охраняется полицейским спецназом. Сейчас ему и другим задержанным избирают меру пресечения. Ожидается, что сегодня все трое отправятся в следственный изолятор. При этом медики утверждают, что их пациента бросать в камеру нельзя.

 

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