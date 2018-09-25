СМИ сообщают о задержании граждан Грузии, подозреваемых в покушении на активиста Михайлика

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Одесская полиция задержала троих подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика.
У одного из них изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в общественника, сообщает Думская.
Олег Михайлик
Все трое — граждане Грузии. Один из подозреваемых сейчас находится в Еврейской больнице — той же, где лежит Михайлик. К нему приехал грузинский генконсул.
Источники в правоохранительных органах говорят, что задержанные — профессиональные «борсеточники».
Находящийся в Еврейской подозреваемый охраняется полицейским спецназом. Сейчас ему и другим задержанным избирают меру пресечения. Ожидается, что сегодня все трое отправятся в следственный изолятор. При этом медики утверждают, что их пациента бросать в камеру нельзя.
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