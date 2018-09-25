СМИ назвали имя «министра ДНР», выведенного СБУ из ОРДО (фото)

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В результате спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины с временно оккупированной территории Донецкой области был выведен бывший так называемый министр агропромышленной политики и продовольствия террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что в сентябре 2014 года мужчина присоединился к боевикам.
"Сначала в составе так называемого Индустриального оплота Донбасса он занимался поставкой в ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства. Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко (уничтоженный главарь боевиков, - ред.) "министерство агропромышленной политики и продовольствия" террористов", - отметили в пресс-центре.
По данным СБУ, мужчина под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирования фейковых ведомств.
"Он также "санкционировал" прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого российского гуманитарного конвоя. Из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного "министр" был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был заключен своими же "соратниками", - уточнили в пресс-центре.
Боевик в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса сотрудничает со следствием.
Источники LIGA.net в СБУ уточнили, что речь идет об Алию Камаре.
Алию Камара (фото - скриншот видео)
"Деталей пока сказать не можем", - уточнил собеседник ведомства.
18 сентября 2018 года в районе проведения операции объединенных сил украинские силовики задержали одиннадцать человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией ДНР.
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