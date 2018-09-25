На Закарпатье женщину будут судить за «бизнес на обездоленных»

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В Закарпатской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая хотела продать соседку-инвалида с ребенком.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
“Мукачевская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы г.Мукачево, которую задержали в августе 2018 года при попытке продать соседку-инвалида с ребенком”, — говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что жительница г.Мукачево за 2,5 тысячи долларов США передала для трудовой эксплуатации — попрошайничества — 3-летнего мальчика и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы.
После получения средств, женщину сразу задержали на месте совершения преступления работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1, ч.3 ст. 149 УК Украины - торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения относительно человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица и такие же действия совершены в отношении малолетнего.
За содеянное подозреваемой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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