На Закарпатье женщину будут судить за «бизнес на обездоленных»

В Закарпатской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая хотела продать соседку-инвалида с ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

“Мукачевская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы г.Мукачево, которую задержали в августе 2018 года при попытке продать соседку-инвалида с ребенком”, — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что жительница г.Мукачево за 2,5 тысячи долларов США передала для трудовой эксплуатации — попрошайничества — 3-летнего мальчика и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы.

После получения средств, женщину сразу задержали на месте совершения преступления работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1, ч.3 ст. 149 УК Украины - торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения относительно человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица и такие же действия совершены в отношении малолетнего.

За содеянное подозреваемой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.