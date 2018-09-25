В «Нафтогазе» заявили, что в ПХГ Украины достаточно газа для отопительного сезона

При условии закачки 16,1 млрд. куб. м газа в украинских ПХГ будет существенный резерв

Газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточно для чтобы Украина прошла отопительный сезон. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.

"Сейчас в хранилищах 16 млрд кубических метров газа. Этого достаточно для комфортного прохождения зимы", - сказал он.

По словам Витренко, в прошлом году Украина вышла из отопительного сезона с остатком в размере 7,4 млрд куб. м газа.

"Мы считаем, что если войдем в эту зиму с 16,1 куб. м, то это приведет к тому, что у нас в подземке будет существенный резерв... Проблема не в наличии газа в подземке, а проблема в том, сколько мы можем поднять газа в сутки... Правительство должно концентрироваться сейчас на минимизации финансовых потерь и на улучшении дел с конкуренцией", - отметил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в подземных хранилищах газа Украины по состоянию на 31 августа хранилось 14,6 млрд кубометров голубого топлива. Эта цифра ниже на 0,2 млрд кубометров, или на 1,4% показателя прошлого года.

В целом по итогам восьми месяцев текущего года украинским потребителям всех категорий протранспортировано 18,2 млрд кубометров газа магистральными газопроводами. Это больше на 0,3 млрд кубометров, или на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2017 года.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", на рынке газа в Украине насчитывается более 500 компаний, которые торгуют голубым топливом.