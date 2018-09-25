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За попытку подорвать жену и ее любовника жителя Винницкой области посадили на 11 лет

25.09.2018 17:40

Житель Немировского района района приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку взорвать гранатой жену с любовником. 

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

Картинки по запросу Ф-1

"Житель Немировского района, который бросил гранату в мужчину и женщину из-за ревности, проведет в тюрьме 11 лет. С таким решением первой инстанции согласился вчера, 24 сентября, апелляционный суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, адвокат обвиняемого настаивал на отмене приговора и закрытии уголовного производства: считает, что покушение на убийство не доказано.

По мнению же прокурора, за особо тяжкое преступление мужчину надо наказать 12 годами лишения свободы.

Сам же виновник трагедии на судебном заседании говорил, что намерений убивать пару не имел, а хотел ее только напугать.

Напомним, в декабре прошлого года в Бондуровке Немировского района в комнату нетрезвый участник АТО бросил гранату с радиусом 200 метров поражающего действия. От взрыва мужчина и женщина получили легкие и средние телесные повреждения.

Обвиняемому инкриминировали покушение на убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

 

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