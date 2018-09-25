Под Киевом велосипедист погиб под колесами фуры. Ее водитель пытался сбежать с места ДТП

В Обухове Киевской области произошло ДТП, в результате которого велосипедист погиб под колесами фуры.

Инцидент случился сегодня, 25 сентября, о чем на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Как отметили очевидцы, водитель фуры собирался скрыться с места ЧП, однако его задержали. Неравнодушные люди заставили водителя развернуть грузовик и вернуться на место аварии.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП образовалась большая пробка. // Сегодня