Под Киевом велосипедист погиб под колесами фуры. Ее водитель пытался сбежать с места ДТП

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Обухове Киевской области произошло ДТП, в результате которого велосипедист погиб под колесами фуры.
Инцидент случился сегодня, 25 сентября, о чем на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Как отметили очевидцы, водитель фуры собирался скрыться с места ЧП, однако его задержали. Неравнодушные люди заставили водителя развернуть грузовик и вернуться на место аварии.
На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП образовалась большая пробка. // Сегодня
С момента трагедии в «Виктории» прошел год. Однако, реального приговора до сих пор так никто и не получил. На два года условно осудили лишь одну из...