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У жителя Черновцов аферисты украли паспорт и продали его квартиру

26.09.2018 00:05

В суд направили обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в подделке документов, с помощью чего ему удалось завладеть квартирой черновчанина и продать ее. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.

На Буковине у мужчины украли паспорт и продали его квартиру

"Черновицкая местная прокуратура утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего уроженца г. Сторожинец по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч3.ст. 357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 УК Украины", – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, мужчина незаконно завладел квартирой 53-летнего черновчанина и продал ее третьим лицам. В частности, зная, что потерпевший ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками, злоумышленник с помощью неустановленных следствием лиц завладел его паспортом и подделал документы, с помощью которых нотариально показал доверенность на право распоряжаться квартирой и имеющимся в ней имуществом на общую сумму более 200 тысяч гривен. А потом от имени потерпевшего заключил с третьим лицом договор купли-продажи этого объекта недвижимости.

"Своими незаконными действиями злоумышленник нанес материальный ущерб в крупных размерах потерпевшему и его 55-летней сестре, которая фактически была владелицей квартиры по договору дарения от 20.09.2006 года", – отметили в прокуратуре.

 

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