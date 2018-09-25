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Спецназ выдворил набежавших земляков «авторитета» из одесской больницы: задержаны 10 человек

25.09.2018 21:40

Спецназ КОРД силой вытолкал "группу поддержки" подозреваемого в покушении на активиста Олега Михайлика представителя грузинской диаспоры Торнике Нагладзе после того как те устроили драку с полицией.

Об этом сообщает УСИ.

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Соратники подозреваемого пытались заблокировать полицейских, когда стало известно что парализованного Нагладзе собираются вывезти в СИЗО. Началась драка в центре которой оказался заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Дмитрий Аверченко.

Через минуту на место прибыл спецназ КОРД и дубинками вытолкали мужчин из палаты.

После этого большинство соратников подозреваемого, а также его родственники покинули территорию больницы. Позже ушли и сотрудники КОРДа вместе с Аверченко. В данный момент травматологическое отделение ГКБ№1 закрыто.

Спецназ КОРД силой вытолкал грузин из Еврейской больницы, после драки с полицией 10 человек задержали

После потасовки, на улице возле Еврейской больницы бойцы КОРДа задержали 10 грузин, которые не пропускали их в палату.

Отметим, что во время потасовки пострадали и несколько журналистов.

Если сотрудники правоохранительных органов превысили полномочия, о чем мне на данный момент неизвестно, то журналисты могут обратиться с жалобой в прокуратуру, где займутся выяснением обстоятельств и, если данная информация подтвердится, тогда их привлекут к ответственности, - прокомментировал советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. 

 

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