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Под Николаевом очередной водитель «не проскочил» ж/д переезд — погибли два человека (фото)

26.09.2018 01:18

 Во вторник, 25 сентября, скоростной поезд «Интерсити» «Херсон-Киев» на железнодорожном переезде протаранил автомобиль «Славуту».

Об этом сообщает корреспондент «Новостей-N» с места событий.

ж/дтп

Трагедия произошла на железнодорожном переезде у станции «Лоцкино». Поезд «Интерсити» «Херсон-Киев» двигался со стороны Николаева в направлении Киева.

Водитель автомобиля «Таврия» проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд возле станции «Лоцкино».

Двигавшийся на скорости около 100 км/ч поезд протаранил «Славуту» и отбросил её на расстояние около 200 метров.

В результате ДТП погибли местные жители — водитель и пассажир автомобиля «Славута». Сам автомобиль разбит практически вдребезги, восстановлению не подлежит.

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После аварии пассажирский поезд задержался примерно на час. Прибывший на место аварии дополнительный тепловоз отбуксировал поезд на ближайшую станцию, откуда он отправился дальше по месту назначения в город Киев. Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.

 

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