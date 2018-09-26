Под Николаевом очередной водитель «не проскочил» ж/д переезд — погибли два человека (фото)

Во вторник, 25 сентября, скоростной поезд «Интерсити» «Херсон-Киев» на железнодорожном переезде протаранил автомобиль «Славуту».

Об этом сообщает корреспондент «Новостей-N» с места событий.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде у станции «Лоцкино». Поезд «Интерсити» «Херсон-Киев» двигался со стороны Николаева в направлении Киева.

Водитель автомобиля «Таврия» проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд возле станции «Лоцкино».

Двигавшийся на скорости около 100 км/ч поезд протаранил «Славуту» и отбросил её на расстояние около 200 метров.

В результате ДТП погибли местные жители — водитель и пассажир автомобиля «Славута». Сам автомобиль разбит практически вдребезги, восстановлению не подлежит.

После аварии пассажирский поезд задержался примерно на час. Прибывший на место аварии дополнительный тепловоз отбуксировал поезд на ближайшую станцию, откуда он отправился дальше по месту назначения в город Киев. Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.