Подозреваемые в покушении на Михайлика в последнее время неоднократно шастали в Россию

Подозреваемые в покушении на одесского активиста Олега Михайлика неоднократно ездили в Российскоую Федерацию, в том числе в последнее время.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат Антон Геращенко.

"Следствие еще будет проверять, что они делали в РФ, кто их там и на что науськивал", - отметил Геращенко.

Он отметил, что антиукраинские провокации является одной из основных версий следствия относительно нападения на Михайлика.

"Одна из версий нападения на господина Михайлика такая – антиукраинские силы хотели сделать так, чтобы в Одессе гибли или были ранены активисты, после того были обвинения в бездействии власти, прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины. Эта версия одна из основных. Она проверяется, потому что какой-то личной неприязни между Михайликом и этими тремя лицами из Грузии не было", - рассказал нардеп.

Он добавил, что будет проверяться также связь подозреваемых с криминальными кругами, грузинскими "ворами в законе" и сотрудниками правоохранительных органов Одессы. // УНИАН