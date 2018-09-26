Экс-сотрудника СБУ подозревают в получении взятки в 50 тыс. долларов

Детективы НАБУ сообщили бывшему оперуполномоченному ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, который сейчас работает в органах Государственной фискальной службы, о подозрении в вымогательстве взятки в 50 тыс. долларов США и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"Как установило следствие, подозреваемый, который на момент совершения преступления занимал должность оперуполномоченного ГУ СБУ в Киеве и Киевской области СБУ (сейчас этот человек работает в органах Государственной фискальной службы), предложил коммерческой компании помощь в возвращении оборудования, изъятого при обыске в июле 2016 года. Для этого он согласился повлиять на следователя в уголовном производстве, в рамках которого и изъяли оборудование. При этом сотрудник СБУ потребовал от предпринимателей 50 тыс. долл США за свои "услуги"", - говорится в сообщении.

Кроме того, задокументированы факты требования экс-сотрудником СБУ в дальнейшем периодически передавать ему взятки за невмешательство в проведение хозяйственной деятельности этой компании.

Действия экс-чиновника СБУ предварительно квалифицированы по ч.3 ст.368 и ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.