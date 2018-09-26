На Бессарабському ринку в Києві ввечері 25 вересня сталося загоряння в одному з побутових підвальних приміщень.

25 вересня о 19:10 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про займання в побутовому приміщенні в підвалі Бессарабського ринку

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. В 19:42 рятувальники локалізували пожежу на площі 15 кв. м, а в 20:15 – ліквідували її. Причина виникнення пожежі встановлюється, ніхто не постраждав.