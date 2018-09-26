На киевских Березняках электричка насмерть сбила мужчину в наушниках

В Киеве на железнодорожном перегоне между станциями «Дарница» и «Киев-Днепровская» электричка сбила мужчину. Он скончался на месте.

Инцидент случился во вторник, 25 сентября, около 21:15. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, мужчина 1986 года рождения шел по железнодорожным путям в наушниках. Из-за громкой музыки, он не услышал как приближается электричка. Машинист экстренно затормозил однако это не помогло спасти мужчину. От полученных травм он скончался на месте. По словам машиниста, после столкновения рядом с телом стояли два парня, но заметив его они убежали. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с телом мужчины сумку с личными вещами, наушники и документы.

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия установит следствие.