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На киевских Березняках электричка насмерть сбила мужчину в наушниках

26.09.2018 09:27

В Киеве на железнодорожном перегоне между станциями «Дарница» и «Киев-Днепровская» электричка сбила мужчину. Он скончался на месте.

Инцидент случился во вторник, 25 сентября, около 21:15. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Мужчина шёл по рейсам в наушниках и не услышал как приближается электричка угодил под неё

По предварительной информации, мужчина 1986 года рождения шел по железнодорожным путям в наушниках. Из-за громкой музыки, он не услышал как приближается электричка. Машинист экстренно затормозил однако это не помогло спасти мужчину. От полученных травм он скончался на месте. По словам машиниста, после столкновения рядом с телом стояли два парня, но заметив его они убежали. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с телом мужчины сумку с личными вещами, наушники и документы.

При нем была сумка с документами

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия установит следствие.

 

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