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На Закарпатті поліція зупинила два авто з нелегалами та їх супроводжуючими

26.09.2018 09:36

Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Закарпаття в Перечинському районі зупинив два автомобіля з нелегальними мігрантами та жителями області, які допомагали їм незаконно покинути Україну.

В ніч з 25 на 26 вересня працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Закарпаття між селами Раково та Тур’я Ремета Перечинського району затримали мікроавтобус «Mercedes Sprinter» з вісьмома нелегальними мігрантами.

поліція

Окрім іноземців, у транспортному засобі знаходилися водій – 35-річний житель Іршави, 40-річний мешканець Іршавського району та 30-річний ужгородець. Нелегальні мігранти – всі чоловіки, віком від 17 до 33 років, громадяни двох іноземних держав. Крім цього, неподалік поліція зупинила автомобіль «Mazda» під керуванням 43-річного жителя Іршавщини та встановила, що чоловік здійснював супровід для іноземців. В другому транспортному засобі знаходився житель іноземної держави та 18-річна жителька Берегівщини.

Поліція Закарпаття встановлює всі обставини спроби переправлення нелегалів через державний кордон України та особи всіх причетних до переправлення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Спійманих нелегалів передали до Чопського прикордонного загону.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області
 

 

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