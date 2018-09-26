Оперативные данные о ситуации в зоне ООС на 26.09.2018

За последний недельный период интенсивность огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории со стороны оккупационных войск РФ на Донбассе оставалась высокой. Всего в этот период артиллерийские подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили более 250 огневых налетов (за прошлый недельный период – порядка 300) из 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск и гражданским объектам в районе населенных пунктов: Крымское, Луганское, Новолуганское, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское, Светлодарск и Широкино.

На протяжении последних нескольких суток основная масса обстрелов происходит на ряде участков — позиции ОС на правом берегу Северского Донца в районе трассы «Бахмутка» (южнее Новотошковки, вплоть до Крымского и Сокольников); район Попасной и окрестностей; «Светлодарская дуга» (в основном южнее Луганского и самого Светлодарска); окрестности Горловки с западного, северного и северо-восточного направлений; участок, прилегающий к Докучаевску и район южнее Стылы; Мариупольское направление — от Павлополя и его окрестностей до побережья Азовского моря в районе Широкино.

Интенсивность ведения воздушной разведки противником остается высокой. В период 18 по 24 сентября с.г. зафиксировано 12 разведывательных полета БПЛА ВС РФ, в т.ч. 7 полетов БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. Также в течение недели оккупанты активизировали ведение наземной разведки - РТР, наблюдение с нейтральной полосы, ДРГ (как в качестве разведывательных групп, так и с диверсионными целями непосредственно на переднем крае и в ближайшем тактическом тылу ОС).

В рамках единого плана Южного ВО ВС РФ с частями и подразделениями 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на полигонах “Центральный”, “Ударный”, “Славный”, “Передовой”, “Удалой” и “Приморский” проводятся занятия в единой системе оперативной и боевой подготовки Южного ВО ВС РФ, а также командно-штабные учения по наступательной и контрнаступательной тематике. При этом отмечается увеличение интенсивности проведения проверок боевой готовности и тренировок дежурных сил 1 и 2 АК.

В рамках боевой подготовки артиллерийских подразделений 1 АК («ОК «Донецк») особое внимание уделяется вопросам нанесения огневого поражения морских целей.

Для обеспечения террористической деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 18 по 24 сентября с.г. с территории России было доставлено около 1500 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки и Красная Могила). Командование обоих «армейских корпусов» продолжает проводить мероприятия по накоплению материально-технических ресурсов, необходимых для ведения боевых действий. Отмечаются попытки создания собственных запасов топлива в значительных объёмах в ряде «бригад» 1-го АК и выделения для этих целей определённого количества ГСМ из текущего обеспечения, поступающего из РФ. Во 2-м АК «корпусное командование» пытается в районе Луганска создать несколько «точек хранения» (складов) для накопления боеприпасов наиболее расходуемых калибров и типов — мины к миномётам (обоих калибров), 122-мм артиллерийские снаряды, 125-мм танковые снаряды и др.

Фиксируется активное перемещение по оккупированной территории Донбасса тяжёлого вооружения. При этом, процедуры маскировки и сокрытия такого рода фактов оккупантами повсеместно игнорируются или выполняются формально, что явно указывает на падение уровня исполнительской дисциплины в среднем и младшем командном звене.

Отмечается продолжающиеся по основным коммуникациям активные автомобильные перевозки оккупантов, а также ряд мероприятий по перегруппировке и усилению частей и подразделений, занимающих «первую линию». В частности:

- между н.п. Азов и Саханка фиксируется развёрнутое на замаскированных и разнесённых огневых позициях миномётное подразделение противника (6 единиц 82-мм миномётов типа 2Б14 «Поднос»);

- севернее Первомайска оккупанты активно ведут инженерное дооборудование позиций ряда ВОП-ов (оборудовано несколько позиций для ББМ, станковых гранатомётов, миномётов и крупнокалиберных пулемётов), на отдельных участках местности между Молодёжным и Берёзовским противник ведёт активную и скрытную установку минно-взрывных заграждений;

- южнее Донецка (от Стылы до побережья) в первой и во второй линии оккупанты ввели «особое положение». Их подразделения на этом участке продолжают находиться в повышенной боевой готовности, к передовой выдвинуты резервные группы. Перемещение автотранспорта (включая транспорт СММ ОБСЕ) ограничено;

- на прошедшей неделе в районе Шимшиновки оккупанты отрабатывали взаимодействие мотострелкового батальона с приданными танками и артиллерией. Учения проводились в виде проведения наступления с боевыми стрельбами. Привлекалось порядка 40 единиц бронетехники, 12 орудий ствольной артиллерии, не менее миномётной батареи 120-мм миномётов;

- в ряде бригад 1-го АК оккупанты оборудуют автотранспорт (в основном Камазы) под мобильные миномётные установки. Миномёт устанавливается в кузове грузового автомобиля с подкреплением, которое позволяет вести огонь прямо из кузова. Речь идёт о 82-мм миномётах 2Б14 «Поднос».

В Макеевке «органы МВД ДНР» находятся на казарменном положении (причина пока непонятна). Причём уже довольно продолжительное время, что вызывает у самих «полицейских» открыто выражаемое недовольство тем, что приходится круглосуточно нести службу на блок-постах и находиться в расположении подразделений, без объяснений причин со стороны руководства.

В соответствии с докладами «МГБ ЛНР», в н.п. Луганск и Дубовое (быв. Комсомольский) некие «неустановленные украинские ДРГ» взрывают по ночам машины - как военные, так и гражданские, счет уже идет до 10 ед. автотранспорта. Руководство «ЛНР» «категорически требует» от «МГБ» и «правоохранителей» принять «действенные меры по поиску и обезвреживанию» данных «украинских ДРГ».

Одновременно в нескольких н.п. на подконтрольной «ДНР» территории зафиксированы взрывы гранат. Практически все случаи – на счету «ветеранов ополчения», в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. // Группа «Информационное Сопротивление»