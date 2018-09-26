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Подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки покончил с собой в конвойном авто

26.09.2018 10:19

Задержанный по подозрению в насилии над шестилетней девочкой житель Астраханской области, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК РФ.

Правоохранительные органы 18 сентября задержали 46-летнего жителя Ахтубинского района по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

"Подозреваемый в сексуальном насилии в отношении 6-летней девочки, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством по дороге на допрос. Следователи в Астрахани проводят проверку по факту обнаружения тела 46-летнего арестованного в конвойном автомобиле", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, днем 26 августа подозреваемый встретил шестилетнюю девочку на детской игровой площадке напротив дома по улице Котовского в Ахтубинске. Пообещав угостить девочку мороженым, он заманил ее в квартиру своих знакомых, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Первоначально ребенок указывал на трех подростков, портреты которых были составлены. Спустя некоторое время девочка рассказала, что преступление совершил взрослый мужчина, который запугал ее расправой. // NEWSru.com

 

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