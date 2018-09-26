Поліція розпочала оперативно-превентивне відпрацювання Одеси

Вже посилено наряди поліції, розпочали роботу додаткові мобільні пости на в’їздах до міста. Окрім того, планується поступове нарощування кількості правоохоронців, задіяних до патрулювання та забезпечення правопорядку у місті. Водночас над розслідуванням замаху на вбивство громадського діяча в Одесі працюють співробітники центрального апарату Нацполіції.

Про це йшлося 25 вересня на робочій нараді керівників структурних підрозділів відомства. Нарада пройшла під головуванням першого заступника Голови Нацполіції – начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна.

За його словами, вчора в Одесі відбулася нарада щодо стану протидії злочинності в регіоні. За результатами цієї наради з участю представників кількох правоохоронних органів було прийнято рішення про проведення оперативно-профілактичного відпрацювання міста Одеса.

В’ячеслав Аброськін заслухав результати роботи підрозділів поліції в рамках розслідування нападу на активіста в Одесі. Він також наголосив, що кожний керівник підрозділу, задіяного до відпрацювання, несе персональну відповідальність за організацію, хід та результати заходів.

«Кожен за своїм напрямком має організувати роботу на належному рівні. Чи то протидія наркозлочинності та торгівлі людьми, незаконному обігу зброї, кіберзлочинності або превентивна діяльність – кожен керівник тримає це відпрацювання на особистому контролі», – наголосив перший заступник Голови Нацполіції.

Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Тіхонов повідомив, що в рамках розкриття замаху на вбивство громадського активіста в Одесі задіяно повністю весь блок кримінальної поліції області. Крім того, до одеського регіону вже відряджено представників центрального апарату Департаменту карного розшуку.

«Є інформація, яка в подальшому буде сприяти розкриттю саме цього злочину. Ми розуміємо низку конфліктів, які відпрацьовуємо. Зараз допитуємо свідків. Слідчими призначені експертизи щодо зброї, яка була застосована під час вчинення злочину», – зазначив Сергій Тіхонов.

За словами начальника Департаменту превентивної діяльності Ігоря Бабича, в рамках відпрацювання вже сьогодні до служби залучені додаткові спільні наряди з Національною гвардією. Крім того, на вулиці міста вийдуть додаткові наряди патрульної поліції.

«Ми забезпечуємо перекриття всіх в’їздів в населений пункт шляхом виставлення додаткових мобільних блокпостів, контролю за використанням транспорту щодо незаконного переміщення товарів, заборонених в обігу», – зазначив Ігор Бабич.

Він також повідомив, що в самому місті поетапно, починаючи з сьогоднішнього дня, планується поетапне нарощування сил, задіяних до пішого та автомобільного патрулювання вулиць та громадських місць Одеси. Додатково на службу задіють 100 працівників спецпідрозділів поліції.

Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін зазначив, що керівництво Нацполіції тримає на контролі розслідування замаху на вбивство громадського діяча, що днями сталося в Одесі.

«Є позитивні результати в роботі слідчо-оперативної групи, яка працює за фактом скоєння тяжкого злочину відносно громадського діяча. Завдяки активній роботі на місці події сьогодні ми маємо напрямки, що в подальшому нададуть нам можливість встановити та затримати злочинців, які скоїли цей злочин. Так ми працюємо по кожному злочину, скоєному відносно кожного нашого громадянина», – наголосив В’ячеслав Аброськін.

Департамент комунікації

Національної поліції України