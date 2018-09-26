На Луганщині до 11 років позбавлення волі засудили бойовика терористичної організації «ЛНР»

У порядку спеціального судового провадження Лисичанською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканця Луганщини, якого засуджено за участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України) та умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що в травні 2014 року чоловік вступив до батальйону територіальної оборони «Призрак» самопроголошеної «ЛНР», підрозділи якого на той час базувалися на території Лисичанська та брав активну участь в його діяльності.

Крім того, у червні 2016 року під час патрулювання міста Новодружеська, у складі незаконного збройного формування, останній, застосувавши автоматичну вогнепальну зброю, скоїв умисне вбивство місцевого жителя.

На даний час з метою ухилення від кримінальної відповідальності бойовик продовжує переховуватись від органів слідства та суду.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів вини особи, за результатами судового розгляду Лисичанський міський суд визнав винним бойовика у скоєнні злочинів та заочно засудив до 11 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області