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Ватикан поддерживает создание единой поместной церкви в Украине

26.09.2018 11:15

25 сентября 2018 года в рамках 73-й сессии ГА ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Ватикан поддерживает создание единой поместной церкви в Украине

“Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви”, — говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

С украинской стороны было отмечено, что Томос, как первый шаг в новую церковь, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа. Этот процесс уже начался и возвращение к status quo невозможно.

“Поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томосу является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога”, — отметили в МИД.

 

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