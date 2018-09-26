Ватикан поддерживает создание единой поместной церкви в Украине

25 сентября 2018 года в рамках 73-й сессии ГА ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

“Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви”, — говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

С украинской стороны было отмечено, что Томос, как первый шаг в новую церковь, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа. Этот процесс уже начался и возвращение к status quo невозможно.

“Поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томосу является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога”, — отметили в МИД.