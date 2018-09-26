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На Кировоградщине грабители отобрали у экспедитора около 50 тыс. гривен

26.09.2018 11:25

В Знаменке Кировоградской области четверо неизвестных отобрали у экспедитора сумку с деньгами. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Знаменского отдела полиции Игорь Прохницкий, передает УНН.

ограбление

"Ограбление. 25.09.18 около 13:00 по ул. Крымский в г. Знаменка Кировоградской области возле строительного магазина четверо неизвестных вырвали из рук экспедитора сумку, в которой было около 50 тыс. грн", – написал Прохницкий.

После ограбления злоумышленники на автомобиле марки Audi серебристого цвета с номерами АА 8438 РС поехали в сторону Александрии. Правоохранители установили, что указанные номерные знаки были похищены 24 сентября в Киеве.

"Если вам известно принадлежность или место нахождения данного автомобиля сообщите "102", – отметил Прохницкий.

 

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