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В ДТП под Харьковом два человека погибли, пятеро ранены

26.09.2018 11:55

Мужчина за рулем ВАЗа не справился с уптавлением и врезался в отбойник

Утром 26 сентября в поселке Песочин под Харьковом произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и еще двое были госпитализированы.

ДТП

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла после того, как водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в отбойник. Трагедия произошла около 06:15.

В результате столкновения на месте погибли двое пассажиров машины – 61-летняя женщина и 65-летний мужчина. Водитель машины и его супруга доставлены в больницу, состояние шофера медики оценивают как тяжелое.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства. // Сегодня

 

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