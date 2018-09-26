В ДТП под Харьковом два человека погибли, пятеро ранены

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Мужчина за рулем ВАЗа не справился с уптавлением и врезался в отбойник
Утром 26 сентября в поселке Песочин под Харьковом произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и еще двое были госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла после того, как водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в отбойник. Трагедия произошла около 06:15.
В результате столкновения на месте погибли двое пассажиров машины – 61-летняя женщина и 65-летний мужчина. Водитель машины и его супруга доставлены в больницу, состояние шофера медики оценивают как тяжелое.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства. // Сегодня
С момента трагедии в «Виктории» прошел год. Однако, реального приговора до сих пор так никто и не получил. На два года условно осудили лишь одну из...