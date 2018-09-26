Всемирно известный «учитель» буддизма держал гарем и насиловал учениц (фото)

Всемирно известный и уважаемый учитель тибетского буддизма Согьял Ринпоче подвергал своих учеников серьезному сексуальному, физическому и эмоциональному насилию. Таков был вывод юридической фирмы Lewis Silkin, опубликовавшей результаты своего расследования. Как пишет британская газета The Sun, расследование было предпринято после того, как в прошлом году против 71-летнего ламы выдвинула обвинения группа его учеников, которые считают, что он стал одержим властью и деньгами.

После разразившегося скандала автор изданного на 30 языках бестселлера «Тибетская книга жизни и практики умирания» вынужден был покинуть пост руководителя созданной им международной организации «Рингпа», которая объединяет более 130 буддистские центры и общины по всему миру.

Как стало известно, Согьял Ринпоче окружил себя привлекательными девушками, называя их своими «дакини» (дакини — женские духи, носительницы тайных учений). При этом он заставлял их заниматься с ним сексом и подвергал различным унижениям.

Так, как рассказала одна из его бывших любовниц, он любил проводить рабочие собрания, сидя с открытой дверью на унитазе и испражняясь. Он также пережевывал еду и с помощью поцелуя делился ею с девушками. В обязанности «дакини» вменялось, среди прочего, подтирать зад учителю после посещения туалета. Считалось, что все, что исходит от него — священно.

Как заявляет журналистка Мэри Финниган, ранее долгое время сотрудничавшая с Ринпоче, а ныне являющаяся одним из самых беспощадных его критиков, у Согьяла был «ненасытный сексуальный аппетит» и он не останавливался, пока не заполучил настоящий гарем из девушек, которых использовал для секса.

Жительница Нью-Йорка Виктория Барлоу вспоминала, что подверглась насилию со стороны Согьяла в 1976 году, еще будучи ребенком. «Он сел рядом и начал гладить мою щеку. Потом он оказался на мне. Я была шокирована, по по глупости подумала, что это благословение», — говорит Виктория.

А некая британка, которая была девушкой Ринпоче в период с 1980 по 1986 год, рассказала: «Я поняла, что была одной из четырех его девушек и смирилась с этим. Остальные три жили во Франции. Затем, во время летней поездки на отдых во Францию, я обнаружила, что у него были сексуальные отношения со множеством других женщин… В том числе и с туристкой на велосипеде, которая проезжала мимо… Я осознала, что Согьял просто использует меня для сексуального удовлетворения».

На ламу жаловались не только женщины. Один из его учеников мужского пола утверждает, что гуру однажды публично схватил его за гениталии.

Ринпоче также жестоко избивал своих ищущих духовного просветления учеников — а те сносили побои, считая их частью своего обучения. Так, англичанка рассказала, что гуру однажды ударил ее статуэткой Будда по голове — так, что у нее из глаз посыпались искры. «Я сказала об этом другим ученикам. А они все рассмеялись и ответили: «О, он это делает иногда. Это означает что ты получила мощное благословение», — говорит женщина.

Согьял также был любителем дорогих кубинских сигар и алкогольных напитков, расходуя на из покупку денежные пожертвования. Так, однажды он, увидев часы Rolex на руке явившегося на встречу одного из своих поклонников, Ринпоче заставил его отдать дорогой хронометр.

«Он был наполовину тираном, наполовину — избалованным ребенком», — вспоминает один из его последователей. «Думаю, он частично верил в то, что совершает благо для своих учеников. Но центром его внимания был секс и чувственные удовольствия». — рассказывает другая.

Обвинения в адрес Рипонче звучали и ранее. Так, в 1994 году некая американка обвинила его в насилии, но дело было замято. В 2011 году одна из «дакини» рассказала, что тот сексуально эксплуатировал ее. «Когда мы были одни, он велел мне: „Разденься“. Я думала, что этот тест на преданность», — заявила она. Потом Рипонче провел с ней незащищенный половой акт, заявив: «Смотри мне в глаза — это момент, когда ты соединяешься со своим мастером». А потом приказал никому об этом не рассказывать, так как «связь прервется».

«Это была его доктрина — если он бьет тебя или занимается с тобой сексом, на самом деле он открывает тебе путь к просвещению», — говорила женщина.

Ринпоче, который в данный момент восстанавливается в Таиланде после операции, сделанной ему в связи с раком толстой кишки, написал юридической компании письмо, где объяснил, что все его действия были направлены на «пробуждение истинной природы учеников». «Однако я вижу, это намерение было неправильно понятно и мои действия оценили иначе. Для некоторых, этот способ обучения, возможно, не дал желаемого результата», — написал он, добавив, что принимает на себя ответственность за это и извиняется перед теми, кто воспринял произошедшее таким образом.

Согьял Ринпоче — самый известный после Далай-Ламы учитель буддизма — часто выступал на крупных конференциях, посвященных медицине, образовательным программам, межрелигиозному диалогу, движению за мир и ненасилие.

В 2008 году он участвовал в открытии крупнейшего в Европе буддийского храма во Франции — вместе с Далай-Ламой, лидером тибетских буддистов, и Карлой Бруни-Саркози, тогдашней первой леди Франции.

Согьял также снимался в фильме Бернардо Бертолуччи 1993 года «Маленький Будда» с Киану Ривзом. // Анна Джеджула, «ФАКТЫ»