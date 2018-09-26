У столиці викрито групу аферистів, які займалися шахрайством із нерухомістю

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з ГУ КЗЕ СБ України за результатами багатомісячної роботи задокументовано та викрито групу осіб, які шляхом використання підроблених документів заволоділи нерухомістю громадян та територіальної громади м. Києва.

Так, правоохоронцями задокументовано 7 фактів заволодіння житловими приміщеннями у столиці. При чому у 5 епізодах зловмисникам вдалося відчужити квартири добросовісним набувачам та заволодіти коштами від їх продажу.

Сума збитків, завданих злочинною групою, лише за попередніми оцінками складає понад 5 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено підроблені правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомості, печатки комунальних підприємств, державних реєстраторів, нотаріусів, двох районних судів міста Києва та Міністерства юстиції України. Вилучено також понад 20 паспортів громадян України, РФ та УРСР.

Зазначимо, що під час обшуку підозрювана особа намагалася позбутися речових доказів, викинувши їх з вікна своєї квартири на 24-му поверсі житлового будинку.

Наразі процесуальними керівниками спільно зі співробітниками СБУ на підставі ухвал слідчого судді затримано двох фігурантів за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час встановлюються інші епізоди злочинної діяльності цієї групи, а також особи, які можуть бути причетні до вчинення злочинів.

Прес-служба прокуратури міста Києва