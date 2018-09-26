Адвоката підозрюють у незаконному заволодінні правами та майном товариства вартістю ₴81 млн.

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом підроблення офіційних документів та використання підроблених документів, а також за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, вчиненого адвокатом.

Вказана особа – адвокат підозрюється у тому, що підробила офіційні документи та, використовуючи підроблені документи, за попередньою змовою з групою осіб, протиправно заволоділа корпоративними правами та нерухомістю товариства з обмеженою відповідальністю, ринковою вартістю понад 81 млн грн.

Злочинну діяльність викрито та припинено завдяки спільним діям правоохоронних органів, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

За результатами досудового розслідування, прокурором Житомирської області 17 вересня 2018 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Також, прокуратурою області 21 вересня 2018 року подано до суду клопотання про дозвіл на затримання підозрюваної з метою приводу її до суду для обрання запобіжного заходу.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Додатково: санкція суворішої – ст. 206-2, ч. 3 КК України передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області