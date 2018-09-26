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Премьер обещает с 2019 года бесплатные анализы и УЗИ

26.09.2018 12:55

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также сообщил, что со следующего года начнется реформирование системы экстренной медицины.

 С 1 января 2019 года анализы и исследования, на которые пациентов будут направлять семейные врачи, будут бесплатными. 

С 2019 года анализы и исследования по направлениям семейных врачей будут проводиться бесплатно, обещает Гройсман / фото УНИАН

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания правительства, сообщает УНИАН.

"Ни для кого не секрет, что медицина находится сегодня в очень тяжелом состоянии. Но мы не опустили руки и начали системно менять условия, при которых люди начали получать новые возможности в системе здравоохранения", - отметил Гройсман.

По его словам, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрены средства на то, чтобы сделать медицинские анализы в больницах бесплатными.

"Система уже начала меняться. Всем известна ситуация, когда человек приходит в больницу, и ему надо заплатить за некоторые медицинские анализы или исследования, например, УЗИ. Мы уже заложили средства на следующий год, и, когда парламент примет решение, то с 1 января все такие исследования будут бесплатными. Единственное условие, что на это исследование человека должен направить семейный врач", - сказал премьер.

Он также сообщил, что еще одним нововведением со следующего года станет реформирование системы экстренной медицины.

"Мы закладываем миллиард и будем финансировать это совместно с местными бюджетами, которые в следующем году будут иметь плюс 41 млрд грн. Новый транспорт, новая система финансирования и новая заработная плата положат начало укреплению системы экстренной медицины в Украине", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал, по состоянию на начало сентября 16,8 млн украинцев подписали декларации с врачами о медицинском обслуживании.

 

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