Психически больной житель Днепра разбил больше сотни машин

В Днепре парень с расстройством психики по ночам разбивает припаркованные автомобили. Так, в жилом массиве Приднепровск от его пострадало уже порядка 100 машин. Об этом сообщают местные жители в местном сообществе в соцсети.

Также недовольные происходящим жители массива жалуются на работу полиции, которая якобы отказывается что-либо делать, ссылаясь на психическое расстройство и справку 7-б (легкая форма шизофрении, психопатии. – Ред.) у парня.

"Ежедневно в Приднепровске больной человек бьет стекла авто. Почерк один и тот же. Пострадало более 100 машин", – написал Артем Тарновский, прилагая к публикации фотографии разбитого лобового стекла автомобиля и снимок телефона полицейского, на котором видно предположительного виновника событий.

В комментариях к публикации аналогично пострадавшие люди стали присылать свои фотографии разбитых стекол и данные о случившемся. В свою очередь в полиции отмечают, что похожий случай произошел на улице Немировича-Данченко 21 сентября.

"Неизвестные повредили лобовое стекло автомобиля. По приезде патрульных полицейских на место информация подтвердилась. Обследовали прилегающую территорию и нашли еще одно авто – тоже с поврежденным стеклом. Лиц, которые могли это сделать, найти не удалось", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

В то же время копы не уточнили, связан ли этот случай с другими инцидентами. // Сегодня