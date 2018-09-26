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Психически больной житель Днепра разбил больше сотни машин

26.09.2018 13:06

В Днепре парень с расстройством психики по ночам разбивает припаркованные автомобили. Так, в жилом массиве Приднепровск от его пострадало уже порядка 100 машин. Об этом сообщают местные жители в местном сообществе в соцсети.

Также недовольные происходящим жители массива жалуются на работу полиции, которая якобы отказывается что-либо делать, ссылаясь на психическое расстройство и справку 7-б (легкая форма шизофрении, психопатии. – Ред.) у парня.

Иллюстрация. Фото: Информатор

"Ежедневно в Приднепровске больной человек бьет стекла авто. Почерк один и тот же. Пострадало более 100 машин", – написал Артем Тарновский, прилагая к публикации фотографии разбитого лобового стекла автомобиля и снимок телефона полицейского, на котором видно предположительного виновника событий.

В комментариях к публикации аналогично пострадавшие люди стали присылать свои фотографии разбитых стекол и данные о случившемся. В свою очередь в полиции отмечают, что похожий случай произошел на улице Немировича-Данченко 21 сентября.

"Неизвестные повредили лобовое стекло автомобиля. По приезде патрульных полицейских на место информация подтвердилась. Обследовали прилегающую территорию и нашли еще одно авто – тоже с поврежденным стеклом. Лиц, которые могли это сделать, найти не удалось", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

В то же время копы не уточнили, связан ли этот случай с другими инцидентами. // Сегодня

 

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