В Бердянске пациент выбросился из окна шестого этажа больницы

В Бердянске Запорожской области из 6-го этажа городской больницы выпрыгнул и погиб пациент.

Об этом УНИАН сообщили в городском отделе полиции Бердянска.

Инцидент произошел вчера, 25 сентября.

Известно, что мужчина был пациентом больницы. По предварительной версии следствия, он хотел покончить жизнь самоубийством, в результате чего выпрыгнул из окна на 6-м этаже. В результате падения пострадавший получил серьезные травмы, за его жизнь несколько часов боролись медики, однако мужчина умер.

На данный момент правоохранители устанавливают подробности происшествия.