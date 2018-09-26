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В Бердянске пациент выбросился из окна шестого этажа больницы

26.09.2018 13:22

По предварительной версии следствия, пациент медицинского учреждения совершил самоубийство.

В Бердянске Запорожской области из 6-го этажа городской больницы выпрыгнул и погиб пациент.

Мужчина погиб / фото Yulya Balaeva via flickr.com

Об этом УНИАН сообщили в городском отделе полиции Бердянска.

Инцидент произошел вчера, 25 сентября.

Известно, что мужчина был пациентом больницы. По предварительной версии следствия, он хотел покончить жизнь самоубийством, в результате чего выпрыгнул из окна на 6-м этаже. В результате падения пострадавший получил серьезные травмы, за его жизнь несколько часов боролись медики, однако мужчина умер.

На данный момент правоохранители устанавливают подробности происшествия.

 

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