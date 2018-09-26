На Прикарпатті повідомлено про підозру чоловіу, який торгував гранатами, патронами та мінами

Івано-Франківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вибухового пристрою (ручної оборонної гранати Ф-1), бойових припасів (патронів) та мінометної міни без передбаченого законом дозволу.

Встановлено, що житель міста Івано-Франківська неодноразово незаконно збував без передбаченого законом дозволу ручну оборонну гранату Ф-1, патрони та мінометну міну.

Крім того, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання та роботи вказаної особи виявлено й вилучено протитанковий снаряд, понад 200 штук патронів та гранату Ф-1.

На даний час чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Івано-Франківської області