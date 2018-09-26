Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Подробности убийства «педофила» в Киеве: член не отрезали

26.09.2018 13:45

В СМИ появилась информация о том, что в Деснянском районе Киева был найден труп мужчины с отрезанными половыми органами. Некоторые подробности убийства являются неправдивыми.

Половые органы мужчине не отрезали. Об этом Информатору сообщила заместитель пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Киеве Яна Неруш.

В полиции опровергли информацию об отрезанном члене

Как сообщается, во вторник, 25 сентября, правоохранителям поступил вызов о том, что на Троещине обнаружили труп. Следственно-оперативная группа выявила следы насильственной смерти. По предварительной информации, тело пролежало меньше суток, также возле него были найдены шприцы.

Неруш опровергла информацию о том, что умерший мужчина был причастен к преступлениям связанными с педофилией. Предварительной причиной смерти стали удары по голове. Кроме этого у погибшего были приспущены штаны. Подробности происшествия выясняются.

Следственный отдел полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...