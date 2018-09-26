Подробности убийства «педофила» в Киеве: член не отрезали

В СМИ появилась информация о том, что в Деснянском районе Киева был найден труп мужчины с отрезанными половыми органами. Некоторые подробности убийства являются неправдивыми.

Половые органы мужчине не отрезали. Об этом Информатору сообщила заместитель пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Киеве Яна Неруш.

Как сообщается, во вторник, 25 сентября, правоохранителям поступил вызов о том, что на Троещине обнаружили труп. Следственно-оперативная группа выявила следы насильственной смерти. По предварительной информации, тело пролежало меньше суток, также возле него были найдены шприцы.

Неруш опровергла информацию о том, что умерший мужчина был причастен к преступлениям связанными с педофилией. Предварительной причиной смерти стали удары по голове. Кроме этого у погибшего были приспущены штаны. Подробности происшествия выясняются.

Следственный отдел полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.