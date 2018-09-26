Кража 37 контейнеров: экс-сотрудник Одесской таможни Аминев вышел на свободу за 1,7 млн. грн.

Подозреваемый в причастности к краже 37 контейнеров экс-сотрудник Одесской таможни Денис Аминев вышел на свободу, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов.

"…В определенной степени демотивирует только одно: человек, который организовал похищение (контейнеров – ИФ), Денис Аминев в минувшую пятницу (21 сентября – ИФ) вышел на свободу", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил А.Власов, Д.Аминева отпустили под залог 1,7 млн грн.

"Его отпустили под залог в сто раз меньше, чем сумма украденного товара – 1,7 млн грн. Товара в украденных контейнерах было на 140 млн грн", - уточнил и.о. главы ГФС.

Как сообщалось, 8 августа экс-глава ГФС Мирослав Продан сообщил о задержании бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева, подозреваемого в причастности к краже арестованных контейнеров с нерастаможенным грузом. Шевченковский райсуд Киева вынес решение об аресте с правом внесения залога в 30 млн грн экс-сотрудника Одесской таможни Д.Аминева. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.