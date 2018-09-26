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На столичній Дарниці затримали «снайпера» зі зброєю та боєприпасами (фото)

26.09.2018 14:07

Крім того, під час невідкладного обшуку за місцем його тимчасового проживання слідчі також виявили предмет, схожий на автомат Калашникова та пневматичний пістолет. Розпочато кримінальне провадження.

У ході операції "Зброя та вибухівка" столичні правоохоронці отримали оперативну інформацію про зберігання зброї на території Києва. Під час перевірки наданих відомостей, співробітники Дарницького управління поліції спільно із працівниками Служби безпеки України затримали чоловіка, у якого вилучили снайперську гвинтівку та набої.

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Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного. Звідти поліцейські також вилучили предмет, схожий на автомат Калашникова та пневматичний пістолет.

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"Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 24-річний уродженець Чернігівської області, який раніше у поле зору поліції не потрапляв. Вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження", - зазначив правоохоронець.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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