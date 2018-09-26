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Поліція нагадує: з 1 жовтня водії мають вмикати фари вдень

26.09.2018 14:18

З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. 

Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня дане положення є обов'язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як в світлий час доби, так і в темний.

фари

Саме в зазначений період, у зв'язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

За ігнорування цієї норми, згідно частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за «Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів» передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

УПД в Київській області

 

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