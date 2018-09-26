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Антимонопольный комитет взялся за мобильных операторов, «урезавших» сроки действия тарифов

26.09.2018 14:29

Комитет расследует правомерность сокращения действия тарифов на мобильную связь до 28 дней

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны – Киевстаром, Vodafone Украина и lifecell – расчетного периода в тарифных планах.

Комитет расследует правомерность сокращения действия тарифов на мобильную связь до 28 дней

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Антимонопольный комитет Украины начал расследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты – 4 недели", – говорится в сообщении.

По данным АМКУ, мобильные операторы сократили срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28 дней).

В связи с этим, операторам направлены требования АМКУ для выяснения правомерности таких нововведений и донесения их содержания к абонентам.

Ранее все крупнейшие мобильные операторы Украины перевели некоторые из своих тарифных планов на 28-дневную тарификацию. В целом за 12 месяцев абонентам таких тарифных планов придется оплатить связь 13 раз. // НВ

 

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